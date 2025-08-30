Gwiazdy na drodze polskich siatkarek! One są nie do zatrzymania

Według wielu kibiców i ekspertów Włoszki są głównymi faworytkami do sięgnięcia po mistrzostwo świata podczas imprezy w Tajlandii. Nic w tym dziwnego, wystarczy bowiem przypomnieć, że siatkarki prowadzone przez Julio Velasco przed startem mundialu wygrały 28 meczów o punkty z rzędu, dwukrotnie triumfując w rozgrywkach Ligi Narodów i sięgając po złoto igrzysk w Paryżu.

Włoszki pokazały na co je stać w 1/8 finału, gdzie stanęły naprzeciwko grupowych rywalek Polek - Niemek. Nasze sąsiadki dobrze weszły w spotkanie, wychodząc na prowadzenie na starcie pierwszego seta (10:8), jednak mistrzynie olimpijskie szybko pokazały, dlaczego są uważane za najlepszą drużynę na świecie. Włoszki błyskawicznie dogoniły przeciwniczki i zaczęły stawiać warunki na parkiecie. Ostatecznie wygrały partię 25:22.

Druga część meczu była bardzo podobna. Dobra gra Niemek, a następnie dominacja zespołu z Półwyspu Apenińskiego. Tym razem Paola Egonu i jej koleżanki z reprezentacji wrzuciły jeszcze wyższy bieg. Giulio Cesare Bregoli próbował jeszcze wpłynąć na swoje zawodniczki, jednak bezskutecznie. Drugi set również powędrował na konto Włoszek (25:18).

Mimo pokaźniej przewagi triumfatorki tegorocznej edycji Ligi Narodów nie zwalniały tempa. Początek trzeciego aktu tego meczu bez wątpienia należał do nich (8:4). Z każdą minutą wypracowana przez nie przewaga tylko rosła. Niemki nie potrafiły zatrzymać tak rozpędzonych oponentek. "Azzurri" wygrały ostatniego seta 25:11.

Warto przypomnieć, że jeżeli Polki w sobotę uporają się z reprezentacją Belgii, to właśnie włoskie zawodniczki zmierzą się z podopiecznymi Stefano Lavariniego w ćwierćfinale czempionatu.

Włochy - Niemcy 3:0 (25:22, 25:18, 25:11)

AA, Polsat Sport