Polacy bardzo dobrze rozpoczęli zmagania na tegorocznym turnieju w Chinach. W fazie grupowej podopieczni Piotra Grabana przegrali zaledwie jedno spotkanie, w którym lepsi od nich okazali się Irańczycy. Dzięki temu Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do 1/8 finału z drugiego miejsca w grupie.

Fazę pucharową polscy siatkarze również zaczęli z wysokiego "C", pokonując w czterech setach reprezentację Ukrainy. Później jednak przyszedł kryzys. W ćwierćfinale międzynarodowej imprezy Biało-Czerwoni ulegli Czechom 1:3. To oznaczało, że Polacy mogą liczyć maksymalnie na piąte miejsce na czempionacie.

Nasi reprezentanci jednak nie załamali się po porażce i już następnego dnia, w sobotę 30 sierpnia, sięgnęli po swoje kolejne zwycięstwo na mistrzostwach świata. Tym razem ich wyższość musiała uznać narodowa drużyna Kuby. Dzięki temu ekipa znad Wisły zagra w meczu o piąte miejsce. Rywalem Biało-Czerwonych będzie zwycięzca meczu Francja - Chiny.

Kiedy mecz Polaków na mistrzostwach świata? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Mecz Polaków o piąte miejsce na mistrzostwach świata ma zostać rozegrany w niedzielę 31 sierpnia o godzinie 8:00 czasu polskiego. Transmisja meczu w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go od godziny 7:50.

AA, Polsat Sport