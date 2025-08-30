Kłopoty Sabalenki na US Open. Rywalka mocno ją zaskoczyła

Fernandez wie, jak smakuje triumf nad Sabalenką na US Open, ponieważ obie zawodniczki trafiły na siebie w półfinale tego wielkoszlemowego turnieju w 2021 roku. Wówczas Kanadyjka wygrała w trzech setach, natomiast w finale uległa Emmie Raducanu.

Po czterech latach przerwy doszło do ponownego starcia obu pań, i ponownie na kortach w Nowym Jorku. Tym razem Sabalenka pokusiła się o rewanż. W pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie, aby wygrać 6:3. Zupełnie inaczej wyglądał scenariusz drugiej odsłony, w której będąca na 30. lokacie w rankingu WTA Fernandez nie oddała żadnego gema przy swoim serwisie. Konieczny był tie-break, w którym lepsza okazała się jednak Białorusinka.

Dzięki temu liderka rankingu WTA jest już w czwartej rundzie i o awans do ćwierćfinału powalczy z Cristiną Bucsą. Warto podkreślić, że Sabalenka to triumfatorka US Open sprzed roku.

Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez 6:3, 7:6

