Kłopoty Sabalenki na US Open. Rywalka mocno ją zaskoczyła
Aryna Sabalenka z awansem do czwartej rundy US Open. Białorusinka w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego pokonała Leylah Fernandez 6:3, 7:6. Kanadyjka w drugim secie dzielnie dotrzymywała kroku liderce światowego rankingu, sprawiając jej spore kłopoty. Ostatecznie musiała uznać wyższość faworytki.
Fernandez wie, jak smakuje triumf nad Sabalenką na US Open, ponieważ obie zawodniczki trafiły na siebie w półfinale tego wielkoszlemowego turnieju w 2021 roku. Wówczas Kanadyjka wygrała w trzech setach, natomiast w finale uległa Emmie Raducanu.
Po czterech latach przerwy doszło do ponownego starcia obu pań, i ponownie na kortach w Nowym Jorku. Tym razem Sabalenka pokusiła się o rewanż. W pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie, aby wygrać 6:3. Zupełnie inaczej wyglądał scenariusz drugiej odsłony, w której będąca na 30. lokacie w rankingu WTA Fernandez nie oddała żadnego gema przy swoim serwisie. Konieczny był tie-break, w którym lepsza okazała się jednak Białorusinka.
Dzięki temu liderka rankingu WTA jest już w czwartej rundzie i o awans do ćwierćfinału powalczy z Cristiną Bucsą. Warto podkreślić, że Sabalenka to triumfatorka US Open sprzed roku.
