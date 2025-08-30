Liga Konferencji: Kiedy grają Legia, Lech, Jagiellonia i Raków? Terminarz polskich drużyn

W pierwszej kolejce mistrz Polski podejmie Rapid Wiedeń, wicemistrz Raków zmierzy się w Sosnowcu z rumuńską Universitateą Krajową, zdobywca Pucharu Polski Legia zagra w Warszawie z tureckim Samsunsporem, a Jagiellonia - w Białymstoku z maltańskim Hamrunem Spartans.

Następne kolejki rozegrane zostaną 23 października, 6 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia, choć pojedyncze mecze mogą być przekładane na inne dni.

Kluby, które po sześciu seriach gier zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

Mecze fazy ligowej Ligi Konferencji z udziałem polskich klubów (2025 rok):

2 października - 1. kolejka

Lech Poznań - Rapid Wiedeń (Austria) (godz. 18.45)

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (Malta) (18.45)

Raków Częstochowa - Universitatea Krajowa (Rumunia) (21.00)

Legia Warszawa - Samsunspor (Turcja) (21.00)

23 października - 2. kolejka



Szachtar Donieck (Ukraina) - Legia Warszawa (18.45)

Strasbourg (Francja) - Jagiellonia Białystok (18.45)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Lech Poznań (21.00)

Sigma Ołomuniec (Czechy) - Raków Częstochowa (21.00)

6 listopada - 3. kolejka



Sparta Praga (Czechy) - Raków Częstochowa (18.45)

NK Celje (Słowenia) - Legia Warszawa (18.45)

Rayo Vallecano (Hiszpania) - Lech Poznań (21.00)

Shkendija Tetowo (Macedonia Płn.) - Jagiellonia Białystok (21.00)

27 listopada - 4. kolejka



Lech Poznań - FC Lausanne-Sport (Szwajcaria) (18.45)

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń (Austria) (18.45)

Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio (Finlandia) (21.00)

Legia Warszawa - Sparta Praga (Czechy) (21.00)

11 grudnia - 5. kolejka



FC Noah Erywań (Armenia) - Legia Warszawa (18.45)

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (Hiszpania) (18.45)

Lech Poznań - FSV Mainz (Niemcy) (21.00)

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) (21.00)

18 grudnia - 6. kolejka



Sigma Ołomuniec (Czechy) - Lech Poznań (21.00)

Omonia Nikozja (Cypr) - Raków Częstochowa (21.00)

AZ Alkmaar (Holandia) - Jagiellonia Białystok (21.00)

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps (Gibraltar) (21.00)

Terminarz fazy pucharowej (rok 2026):

19 i 26 lutego - baraże o awans do 1/8 finału

27 lutego - losowanie 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów

12 i 19 marca - 1/8 finału

9 i 16 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia i 7 maja - półfinały

27 maja - finał, Lipsk (Niemcy)

PAP