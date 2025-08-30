Liga Konferencji: Kiedy grają Legia, Lech, Jagiellonia i Raków? Terminarz polskich drużyn
Europejska Unia Piłkarska (UEFA) opublikowała terminarz spotkań fazy ligowej Ligi Konferencji, w której wystąpią cztery polskie kluby. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa rozpoczną 2 października od meczów przed własną publicznością.
W pierwszej kolejce mistrz Polski podejmie Rapid Wiedeń, wicemistrz Raków zmierzy się w Sosnowcu z rumuńską Universitateą Krajową, zdobywca Pucharu Polski Legia zagra w Warszawie z tureckim Samsunsporem, a Jagiellonia - w Białymstoku z maltańskim Hamrunem Spartans.
Następne kolejki rozegrane zostaną 23 października, 6 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia, choć pojedyncze mecze mogą być przekładane na inne dni.
Kluby, które po sześciu seriach gier zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.
Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.
Mecze fazy ligowej Ligi Konferencji z udziałem polskich klubów (2025 rok):
2 października - 1. kolejka
Lech Poznań - Rapid Wiedeń (Austria) (godz. 18.45)
Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (Malta) (18.45)
Raków Częstochowa - Universitatea Krajowa (Rumunia) (21.00)
Legia Warszawa - Samsunspor (Turcja) (21.00)
23 października - 2. kolejka
Szachtar Donieck (Ukraina) - Legia Warszawa (18.45)
Strasbourg (Francja) - Jagiellonia Białystok (18.45)
Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Lech Poznań (21.00)
Sigma Ołomuniec (Czechy) - Raków Częstochowa (21.00)
6 listopada - 3. kolejka
Sparta Praga (Czechy) - Raków Częstochowa (18.45)
NK Celje (Słowenia) - Legia Warszawa (18.45)
Rayo Vallecano (Hiszpania) - Lech Poznań (21.00)
Shkendija Tetowo (Macedonia Płn.) - Jagiellonia Białystok (21.00)
27 listopada - 4. kolejka
Lech Poznań - FC Lausanne-Sport (Szwajcaria) (18.45)
Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń (Austria) (18.45)
Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio (Finlandia) (21.00)
Legia Warszawa - Sparta Praga (Czechy) (21.00)
11 grudnia - 5. kolejka
FC Noah Erywań (Armenia) - Legia Warszawa (18.45)
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (Hiszpania) (18.45)
Lech Poznań - FSV Mainz (Niemcy) (21.00)
Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) (21.00)
18 grudnia - 6. kolejka
Sigma Ołomuniec (Czechy) - Lech Poznań (21.00)
Omonia Nikozja (Cypr) - Raków Częstochowa (21.00)
AZ Alkmaar (Holandia) - Jagiellonia Białystok (21.00)
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps (Gibraltar) (21.00)
Terminarz fazy pucharowej (rok 2026):
19 i 26 lutego - baraże o awans do 1/8 finału
27 lutego - losowanie 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów
12 i 19 marca - 1/8 finału
9 i 16 kwietnia - ćwierćfinały
30 kwietnia i 7 maja - półfinały
27 maja - finał, Lipsk (Niemcy)