Mecz o "być albo nie być". W sobotę arcyważne spotkanie polskich siatkarek na mistrzostwach świata

Polki zakończyły rozgrywki grupowe z kompletem zwycięstw i do 1/8 finału awansowały z pierwszego miejsca w grupie G. Ich kolejnymi rywalkami będą Belgijki.

Podopieczne trenera Krisa Vansnicka do fazy pucharowej weszły z drugiego miejsca w grupie B. Bez problemów pokonały dwa niżej notowane zespoły - Kubę i Słowację - i poniosły porażkę z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża Włoszkami 1:3. W światowym rankingu zajmują 13. pozycję.

W dwóch ostatnich meczach Biało-Czerwonych z Belgijkami w międzynarodowych rozgrywkach dwukrotnie w trzech setach górą były Polki - w tegorocznej edycji Ligi Narodów oraz w mistrzostwach Europy w 2023 roku.

- Jesteśmy zadowoleni z drogi, którą przeszliśmy do tej pory, osiągając nasze pierwsze cele, a teraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przejść kolejne kroki w fazie pucharowej - powiedział trener Polek Lavarini, cytowany na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Zwyciężczynie tego starcia w ćwierćfinale zagrają z triumfatorkami meczu Włoszek z Niemkami.

PAP