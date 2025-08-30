Memoriał Wagnera: Serbia - Argentyna. Relacja live i wynik na żywo

Do tegorocznej edycji Memoriału Wagnera, który stanowi próbę generalną przed wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach, zaproszono reprezentacje Brazylii, Serbii oraz Argentyny. Nie brakuje rzecz jasna gospodarzy, czyli Polaków, którzy na inaugurację turnieju pokonali Serbów bez straty seta.

ZOBACZ TAKŻE: Tego Kurek nie spodziewał się po koledze z reprezentacji. "Muszę przyznać"

Drugim rywalem ekipy z Bałkanów jest Argentyna, która dzień wcześniej niespodziewanie pewnie pokonała Brazylię 3:0.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą pod koniec czerwca tego roku w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Wówczas lepsi okazali się Albicelestes, którzy wygrali 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Serbia - Argentyna na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport