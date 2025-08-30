MŚ siatkarzy 2025: Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. Ten kraj po raz pierwszy w historii będzie organizował turniej o mistrzostwo globu, wcześniej odbywały się tu rozgrywki Ligi Narodów. Filipińscy siatkarze zadebiutują na imprezie tej rangi, w przeszłości grali jedynie w turniejach kontynentalnych.

Siatkarze będą rywalizowali w dwóch miastach zlokalizowanych w zespole miejskim stolicy kraju - Manili. Będą to Pasay i Quezon City.

Areny mistrzostw świata siatkarzy 2025:

Pasay – SM Mall of Asia Arena (pojemność - 20 000) /grupy A, D, E, H + faza pucharowa

Quezon City – Araneta Coliseum (pojemność - 14 400) /grupy B, C, F, G.

W MŚ siatkarzy po raz pierwszy w historii wystąpią aż 32 reprezentacje - najwięcej w historii. To bardzo duża zmiana w porównaniu z poprzednimi turniejami, w których rywalizowały 24 drużyny. Najwięcej przedstawicieli wydelegowała Europa (CEV), którą będzie reprezentowało piętnaście zespołów. W MŚ 2025 zobaczymy też sześć drużyn z Azji (AVC), po cztery z Ameryki Południowej (CSV) i Afryki (CAVB) oraz trzy z Ameryki Północnej, Centralnej i Karaibów (NORCECA).

W tym gronie dwie drużyny zadebiutują w MŚ - oprócz gospodarzy będzie to reprezentacja Kolumbii. Kilka krajów pojawi się na turnieju po wielu latach przerwy - np. Libia, Rumunia i Chile ostatni raz grały w 1982, a Algeria - w 1998 roku.

Tytułu mistrza świata bronić będzie reprezentacja Włoch. W finale poprzednich mistrzostw świata w 2022 roku, który rozegrano w katowickim Spodku, siatkarze Italii pokonali Polskę 3:1. Po brązowy medal sięgnęła wówczas reprezentacja Brazylii.

Kolejną nowością w siatkarskich mistrzostwach świata jest zmiana cyklu rozgrywania imprezy - z czteroletniego na dwuletni. Kolejny turniej odbędzie się więc w 2027 roku.

32 reprezentacje, które uzyskały prawo gry w mistrzostwach świata 2025 podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Losowanie odbyło się 14 września 2024 roku w Paranaque.

MŚ siatkarzy 2025 - podział na grupy:

grupa A: Filipiny, Iran, Egipt, Tunezja

grupa B: Polska, Holandia, Katar, Rumunia

grupa C: Francja, Argentyna, Finlandia, Korea Południowa

grupa D: USA, Kuba, Portugalia, Kolumbia

grupa E: Słowenia, Niemcy, Bułgaria, Chile

grupa F: Włochy, Ukraina, Belgia, Algieria

grupa G: Japonia, Kanada, Turcja, Libia

grupa H: Brazylia, Serbia, Czechy, Chiny.

TERMINARZ MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY 2025

O kolejności w grupach będą decydowały: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans w bezpośrednich meczach. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do 1/8 finału. W tej fazie turnieju drużyny utworzą pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2. Następnie rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.

Harmonogram MŚ siatkarzy 2025:

faza grupowa: 12–18 września

1/8 finału: 20–23 września

ćwierćfinały: 24–25 września

półfinały: 27 września

mecz o 3. miejsce i finał: 28 września.