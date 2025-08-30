"Na granicy ryzyka". Polak wicemistrzem świata

- Było bardzo ciężko, tak na granicy ryzyka, ale starałem się tej granicy nie przekraczać – mówi Zbigniew Maciejewski o nawierzchni, która była tego dnia mokra od deszczu. – Parę razy się poślizgnąłem, jeden zawodnik upadł przede mną na rondzie. Pojechałem więc nie na 110 proc., tylko na 100, żeby nie ryzykować.

Maciejewski, czyli brązowy medalista zeszłorocznych igrzysk paralimpijskich w Paryżu, na pierwszym pomiarze czasu był czwarty. Prowadził Francuz Thomas Tarou, drugi był Ricardo Ten Argilés, a trzeci Pierre Senska z Niemiec. Na drugim pomiarze Maciejewski przesunął się na miejsce trzecie, a na trzecim – na drugie. Do końca nie oddał tej pozycji, finiszując pod przejechaniu 23,2-kilometrowej trasy z czasem 34.43,42.

- Tak to dokładnie było zaplanowane – tłumaczy. – Miałem powoli się rozkręcać, bo to była trudna trasa. Bardzo interwałowa, bo co chwilę był podjazd i zjazd, no i silny boczny wiatr. Mimo że jestem ciężki, to i mnie rzucało trochę po jezdni.

Ricardo Ten Argilés był na mecie szybszy od Polaka o nieco ponad pół minuty, a jako trzeci, z ok. 45-sekundową stratą, dojechał Senska, wyprzedzając ostatecznie Tarou o 37 setnych sekundy. Dopiero piąte miejsce zajął kolejny Niemiec Michael Teuber, z którym Maciejewski przegrał srebro igrzysk w Paryżu o zaledwie 0,8 sekundy.

- Mój trener, Mateusz Wyszyński, jest zadowolony, mówi, że plan na "czasówkę" został zrealizowany – podkreśla Zbigniew Maciejewski. – Był w samochodzie na trasie i dyktował mi fantastycznie. Pamiętam taką komendę: "głowa w dół, nie patrz do przodu, ja ci mówię, a ty tylko kątem oka zerkaj na pas" – uśmiecha się.

Zbigniew Maciejewski powtórzył swoje osiągnięcie sprzed niemal roku z Zurychu. Tam jednak prócz srebra mistrzostw świata w „czasówce” został też wicemistrzem w wyścigu ze startu wspólnego. Rywalizacja w tej konkurencji w klasie C1 odbędzie się w niedzielę, 31 sierpnia.

Wysoko, ale poza podium

Pierwszego i drugiego dnia mistrzostw świata w "czasówce" startowała cała grupa reprezentantek i reprezentantów Polski. Oni także w sobotę i w niedzielę wystartują w wyścigach ze startu wspólnego.

W indywidualnej jeździe na czas miejsce tuż za podium w klasie T2 zajęła Rita Malinkiewicz, debiutująca w zawodach tej rangi. Szósta w klasie C5 była weteranka, Anna Harkowska. To samo miejsce w klasie C4 zajął Bartłomiej Bertolin.

W rywalizacji handbike’ów w klasie H5 piąty był Krzysztof Plewa. W klasie H4 szóste miejsce zajął Rafał Wilk, a dziewiąte Jakub Staszkiewicz. W klasie H2 jedenasty był Hubert Komorowski, a w H3 15. miejsce przypadło Rafałowi Szumcowi.

W rywalizacji tandemów wśród kobiet ósma była Patrycja Kuter (z pilotką Karoliną Kołkowicz), dziesiąta Dominika Putyra (pilotka: Dorota Przęzak), a jedenasta Katarzyna Orzechowska (pilotka: Kamila Wójcikiewicz-Płotkowiak). Wśród mężczyzn dwunaste miejsce zajął Piotr Kołodziejczuk (z pilotem Marcinem Białobłockim), 14. Karol Kopicz (pilot: Wojciech Sykała), a 17. Maciej Wójcik (pilot: Michał Podlaski).

