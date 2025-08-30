Nowy transfer w Premier League! Chelsea pozyskała skrzydłowego

Piłka nożna

Alejandro Garnacho przeszedł z Manchesteru United do triumfatora Klubowych Mistrzostw Świata Chelsea FC. Według brytyjskich mediów suma transferu 21-letniego skrzydłowego wynosi ok. 46 milionów euro.

fot. PAP

Garnacho, który występował w Manchesterze United od jesieni 2020 roku (początkowo w drużynie młodzieżowej), podpisał z Chelsea siedmioletni kontrakt.

 

Kwota sprzedaży tego piłkarza jest czwartą co do wielkości wartością transferową piłkarza z Manchesteru United - po Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku i Angelu di Marii.

 

- Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Oglądałem Klubowe Mistrzostwa Świata i dołączenie do tego zespołu to coś wyjątkowego. Jesteśmy najlepszą drużyną na świecie! To niesamowite być tutaj, jestem bardzo szczęśliwy - powiedział Garnacho, cytowany w oświadczeniu na oficjalnej stronie klubu.

 

W minionym sezonie Garnacho strzelił dla United we wszystkich rozgrywkach 11 goli i zaliczył 10 asyst.

PAP
