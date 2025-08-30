Olbrzymia tragedia. Nie żyje młody polski sportowiec. Miał 15 lat
Tragiczne wieści przekazał zapaśniczy klub Bieżanowianka Kraków. W wieku 15 lat zmarł Jakub Szymski - wicemistrz Polski w zapasach do lat 14. Nie podano do wiadomości przyczyny śmierci.
"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kuby. Odszedł od nas w tak młodym wieku, pozostawiając po sobie pustkę, której nic nie wypełni" - czytamy w komunikacie klubu w mediach społecznościowych.
Jakub Szymski był świetnie zapowiadającym się zapaśnikiem. Na koncie miał już tytuł wicemistrza Polski do lat 14 wywalczony przed rokiem w Raciborzu.
"(…) ale przede wszystkim był wspaniałym, skromnym i pełnym pasji człowiekiem. Każdy, kto miał okazję go poznać, zapamięta jego uśmiech, determinację i serce, które wkładał we wszystko, co robił" - przekazuje pogrążony w żałobie klub ze stolicy Małopolski.
Bieżanowianka, jak i całe środowisko zapaśnicze w kraju składa kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego nastolatka.
