PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce to spotkanie w ramach siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce na Polsatsport.pl.

Termalica, po efektownym zwycięstwie 4:0 nad Jagiellonią na inaugurację sezonu, notuje aktualnie gorsze rezultaty. Od tamtego momentu podopieczni Marcina Brosza wygrywali tylko raz. Mimo to piłkarze z Małopolski mają na koncie osiem punktów i znajdują się w środku tabeli. W swoim ostatnim pojedynku zremisowali z Radomiakiem Radom 1:1.

 

Z kolei Korona od czterech kolejek jest niepokonana. Podopieczni Jacka Zielińskiego również mają zgromadzonych osiem oczek w ligowych rozgrywkach. W ostatnim starciu kielczanie pokonali 2:0 Motor Lublin. Na listę strzelców wpisał się Konrad Matuszewski i Antonio Cortés Heredia. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:45.

MR, Polsat Sport
