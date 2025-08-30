Termalica, po efektownym zwycięstwie 4:0 nad Jagiellonią na inaugurację sezonu, notuje aktualnie gorsze rezultaty. Od tamtego momentu podopieczni Marcina Brosza wygrywali tylko raz. Mimo to piłkarze z Małopolski mają na koncie osiem punktów i znajdują się w środku tabeli. W swoim ostatnim pojedynku zremisowali z Radomiakiem Radom 1:1.

Z kolei Korona od czterech kolejek jest niepokonana. Podopieczni Jacka Zielińskiego również mają zgromadzonych osiem oczek w ligowych rozgrywkach. W ostatnim starciu kielczanie pokonali 2:0 Motor Lublin. Na listę strzelców wpisał się Konrad Matuszewski i Antonio Cortés Heredia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:45.

MR, Polsat Sport