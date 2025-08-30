PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Górnik Zabrze - Motor Lublin to spotkanie w ramach siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Motor Lublin na Polsatsport.pl.

Górnik Zabrze bardzo dobrze rozpoczął sezon, wygrywając cztery z sześciu dotychczasowych spotkań. W poprzednim meczu podopieczni Michała Gasparika pokonali GKS Katowice 3:0.

 

Forma Motoru Lublin na starcie kampanii nie wygląda najlepiej. Lublinianie zdołali wygrać tylko w pierwszym meczu sezonu z Arką Gdynia. W ostatnim spotkaniu podopieczni Mateusza Stolarskiego ulegli Koronie Kielce 0:2.

 

W ostatnim meczu pomiędzy tymi zespołami lepszy okazał się Górnik, który wygrał 4:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

AK, Polsat Sport
