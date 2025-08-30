Pogoń bez kluczowego zawodnika! Poważne osłabienie

Efthymios Koulouris pożegnał się z Pogonią Szczecin. Najlepszy piłkarz sezonu 2024/25 przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. "Dzisiaj żegnamy jednego z najlepszych strzelców i zawodników, który nosił na piersi znak Pogoni" – napisał w mediach społecznościowych właściciel klubu Alex Haditaghi.

Efthymios Koulouris odchodzi z Pogoni

Koulouris odchodzi do beniaminka saudyjskiej drugiej ligi Al-Ula FC. Kwoty transferu nie są podawane do powszechnej wiadomości, ale nieoficjalnie mówi się, że szczeciński klub zarobi za transfer (Koulouris miał umowę ważną do połowy 2026 roku) ok. 4 mln euro, a sam zawodnik może liczyć na dwumilionową gażę za sezon.

 

Koulouris przyszedł do Pogoni w lipcu 2023 r. W premierowym sezonie w 34 meczach ligowych zdobył 12 goli. Do tego dorzucił dwa trafienia w rozgrywkach Pucharu Polski i cztery kolejne w eliminacjach Ligi Konferencji.

 

Poprzedni sezon był popisem Greka. Wychowanek PAOK Saloniki w rozgrywkach PKO Ekstraklasy aż 28-krotnie trafiał do siatki rywali. Tym samym powtórzył osiągnięcie Nemanji Nikolica (Legia Warszawa) z sezonu 2015/16. Także w rozgrywkach Pucharu Polski dorzucił trzy bramki. Łącznie w trakcie ponad dwóch sezonów w barwach Portowców Koulouris zagrał w 84 spotkaniach, strzelając 52 gole.

 

Bieżące rozgrywki także rozpoczął ,jak na króla strzelców przystało. W dwóch pierwszych spotkaniach ligowych trzykrotnie trafiał do siatki.

 

- Chciałbym bardzo, żeby Kulu z nami został, ale zdaję sobie sprawę, że każdy kolejny gol powoduje zwiększenie zainteresowania tym zawodnikiem – mówił po spotkaniu z Motorem Lublin trener Pogoni Robert Kolendowicz.

 

Szkoleniowiec będzie musiał sobie radzić bez Greka, ale Haditaghi już zapowiada wzmocnienia na pozycji napastnika.

MR, PAP
