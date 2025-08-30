Polacy przegrali, a grają dalej! Jak to możliwe?

Skandynawowie to mistrzowie olimpijscy z Tokio, czterokrotni złoci medaliści mistrzostw Europy (2018-2021).

Jak podaje portal pzps.pl, zgodnie z formułą turnieju, prawo awansu do ćwierćfinału uzyskiwały również dwie pary, które przegrały w 1/8 finału, ale spełniły następujące kryteria: najlepszy łączny stosunek punktów z meczów grupowych i meczu 1/4 finału. Drugim kryterium jest łączny stosunek setów z tych samych trzech meczów. Trzecim kryterium jest rozstawienie w turnieju.

W wyniku losowania Bryl i Łosiak trafili na parę David Ahman i Jonatan Hellvig. Szwedzi to aktualni mistrzowie olimpijscy. Mecz ćwierćfinałowy zostanie rozegrany jeszcze w sobotę o godz. 16.00.

MR, PAP