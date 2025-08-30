Polki szykują się na kolejne wyzwanie! Te rywalki mogą okazać się najgroźniejsze

Polskie siatkarki zameldowały się w 1/8 mistrzostw świata w Tajlandii i już mogą szykować się do otwarcia fazy pucharowej. W niej zmierzą się z Belgijkami i ta drużyna może okazać się najgroźniejszym dotychczasowym rywalem. Jak wygląda historia bezpośrednich pojedynków? Oto najważniejsze informacje przed meczem.

fot. FIVB
Martyna Łukasik

Wyszarpane zwycięstwo z Niemkami na zakończenie fazy grupowej


Za Polkami niezwykle wymagająca faza grupowa mistrzostw świata. W ostatnim meczu musiały się sporo natrudzić, aby pokonać 3:2 Niemki i zająć pierwsze miejsce w grupie G. Biało-czerwone były pod ścianą i obroniły aż cztery piłki meczowe.

 

Pokazały jednak charakter i wielką wolę walki, odwracając losy spotkania. Ten siatkarski thriller pozostanie w pamięci kibiców na długo, a samą drużynę może natchnąć do jeszcze lepszych występów.

 

Polki uniknęły Włoszek i zagrają z Belgijkami. Historia bezpośrednich starć w ostatnich latach


Zwycięstwo z Niemkami było niezwykle cenne. Dzięki niemu Polki unikną rywalizacji z Włoszkami już na etapie 1/8 finału mistrzostw świata. Reprezentantki Italii to absolutne dominatorki, które od ponad roku są niepokonane.

 

Zamiast tego zagramy z Belgijkami, które są niżej notowane w kobiecej siatkówce. Na ten moment zajmują 13. miejsce w rankingu FIVB. Dla porównania Polki są na trzecim miejscu i wydają się faworytkami do awansu do najlepszej ósemki globu.

 

W ostatnich latach Polki i Belgijki regularnie ze sobą rywalizują. Ostatni pojedynek miał miejsce w czerwcu tego roku. Wówczas w Lidze Narodów biało-czerwone pewnie wygrały w trzech setach. Dwa lata wcześniej takim samym wynikiem zakończył się pojedynek w mistrzostwach Europy. To dobry prognostyk przed najbliższym spotkaniem.

 

Wcześniejsze trzy mecze wygrywały jednak Belgijki i miało to miejsce w latach 2019-2022. To sprawia, że w 1/8 finału spodziewamy się wyrównanego pojedynku i walki o awans do ostatniej piłki.

 

Kiedy mecz Polska-Belgia na mistrzostwach świata?


Spotkanie Polska-Belgia w 1/8 finału mistrzostw świata odbędzie się w sobotę 30 sierpnia. Polki przenoszą się z Phuket do stolicy Tajlandii. Zagrają w hali Indoor Stadium Huamark w Bangkoku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30 czasu polskiego, co jest dobrą informacją dla polskich kibiców.

 

Jeżeli biało-czerwone pokonają Belgijki, to w ćwierćfinale czeka je jeszcze trudniejsze zadanie. Wówczas zmierzą się z lepszymi w meczu Włochy - Niemcy i wydaje się, że będą to Włoszki. Są na fali zwycięstw w igrzyskach olimpijskich oraz Lidze Narodów. Od ponad roku nikt nie znalazł na nie sposobu, w tym Polki, które przegrały w niedawnym półfinale Volleyball Nations League.

 

Transmisja meczu Polek w Polsacie Sport


Transmisja z meczu Polska-Belgia zostanie przeprowadzona na antenach telewizji Polsat. Przy okazji tego pojedynku zaplanowano studio przedmeczowe oraz bogatą analizę pomeczową z udziałem ekspertów i byłych zawodników. Wszystkie mecze mistrzostw świata 2025 w Tajlandii pokazywane są na antenach sportowych Polsatu.

