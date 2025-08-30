Polscy siatkarze pokonali mistrzów olimpijskich!

Siatkówka

Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl pokonali mistrzów olimpijskich z Paryża Szwedów Davida Ahmana i Jonatana Hellviga 2:1 (15:21, 22:20, 15:12) i awansowali do półfinału turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w Hamburgu.

Polscy siatkarze pokonali mistrzów olimpijskich!
fot. PAP
Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl

Biało-czerwoni kilka godzin wcześniej przegrali z brązowymi medalistami ubiegłorocznych igrzysk i mistrzami z Tokio Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem 0:2 (16:21, 19:21), ale jako jeden z najlepszych dwóch pokonanych duetów w 1/8 finału i tak awansowali do ćwierćfinału - i swoją szansę wykorzystali.

 

W półfinale na Łosiaka i Bryla czekają Holendrzy Stefan Boermans i Yorick de Groot. Spotkania tej rundy, a także mecz o trzecie miejsce, zostaną rozegrane w niedzielę.

 

 

BS, PAP
