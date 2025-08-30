Polscy siatkarze pokonali mistrzów olimpijskich!

Biało-czerwoni kilka godzin wcześniej przegrali z brązowymi medalistami ubiegłorocznych igrzysk i mistrzami z Tokio Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem 0:2 (16:21, 19:21), ale jako jeden z najlepszych dwóch pokonanych duetów w 1/8 finału i tak awansowali do ćwierćfinału - i swoją szansę wykorzystali.

Zobacz także: Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

W półfinale na Łosiaka i Bryla czekają Holendrzy Stefan Boermans i Yorick de Groot. Spotkania tej rundy, a także mecz o trzecie miejsce, zostaną rozegrane w niedzielę.

Michał Bryl i Bartosz Łosiak w półfinale BPT Elite 16, który jest rozgrywany w Hamburgu❗️



Biało-Czerwoni w ćwierćfinale pokonali szwedzką parę David Åhman/Jonatan Hellvig 2:1 (15:21, 22:20, 15:12) 👏💪



🔎 https://t.co/7dMDJ2mph2

📸 @volleyballworld pic.twitter.com/MzCocOAJ3r — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 30, 2025

BS, PAP