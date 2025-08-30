Polscy siatkarze poznali rywali! To z nimi zagrają ostatni mecz na mistrzostwach świata

W sobotę nad ranem odbył się mecz Polska - Kuba. Podopieczni Piotra Grabana błyskawicznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając spotkanie w trzech setach (25:20, 25:20, 25:19). Dzięki temu Biało-Czerwoni zagwarantowali sobie miejsce w meczu o piąte miejsce na tegorocznym czempionacie. Na swojego rywala musieli jednak poczekać kilka godzin.

Wszystko wyjaśniło się w sobotę kilkanaście minut po godzinie 9:00. To właśnie wtedy zakończyło się starcie pomiędzy narodowymi drużynami Francji i Chin. Bez większych problemów po triumf sięgnęli "Trójkolorowi", którzy pokonali gospodarzy czempionatu w trzech setach (25:21, 25:21, 25:22). Warto zaznaczyć, że chińską kadrę prowadzi polski trener i były reprezentant naszego kraju - Paweł Woicki.

Francuzi tym samym powalczą o piąte miejsce na mistrzostwach świata, a ich przeciwnikami będą Polacy. Ostatni mecz Biało-Czerwonych na tegorocznym turnieju odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia.

Kiedy ostatni mecz Polaków na mistrzostwach świata? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Mecz Polaków o piąte miejsce na mistrzostwach świata ma zostać rozegrany w niedzielę 31 sierpnia o godzinie 8:00 czasu polskiego. Transmisja spotkania Polska - Francja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go od godziny 7:50.

AA, Polsat Sport