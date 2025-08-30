Polska - Brazylia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Czas na drugi dzień Memoriału Wagnera 2025. W sobotę Biało-Czerwoni zmierzą się z Brazylijczykami w wielkim hicie tego turnieju.

W piątek Polacy ograli Serbów, natomiast Brazylijczycy niespodziewanie przegrali w trzech setach z Argentyńczykami.

Memoriał Wagnera 2025 będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

Polska - Brazylia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Brazylia poznamy w sobotę 30 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Brazylia, przekonamy się w godzinach wieczornych - początek meczu o godzinie 20.30.

