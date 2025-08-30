Polska - Brazylia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Brazylia, czyli czas na drugi mecz polskich siatkarzy podczas Memoriału Wagnera 2025. Kto wygrał mecz Polska - Brazylia? Jaki był wynik siatkarzy Polska - Brazylia?

fot. PAP
Czas na drugi dzień Memoriału Wagnera 2025. W sobotę Biało-Czerwoni zmierzą się z Brazylijczykami w wielkim hicie tego turnieju.

 

W piątek Polacy ograli Serbów, natomiast Brazylijczycy niespodziewanie przegrali w trzech setach z Argentyńczykami.

 

Memoriał Wagnera 2025 będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

 

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

Wynik meczu siatkarzy Polska - Brazylia poznamy w sobotę 30 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Brazylia, przekonamy się w godzinach wieczornych - początek meczu o godzinie 20.30.

