Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ siatkarzy?

Czas na ostatni mecz polskich siatkarzy podczas MŚ do lat 21.

W spotkaniu o piąte miejsce podopieczni Piotra Grabana zmierzą się z rówieśnikami z Francji.

Polacy odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Czechami. Na tym samym etapie z rywalizacją o medale pożegnali się Francuzi, którzy musieli uznać wyższość Amerykanów.

Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Francja poznamy w niedzielę 31 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Francja, przekonamy się w godzinach porannych - start spotkania o godzinie 5.00 polskiego czasu.

Polsat Sport