Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ siatkarzy?

Siatkówka

Polska - Francja to ostatni mecz polskich siatkarzy na mistrzostwach świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Francja? Jaki był wynik meczu siatkarzy Polska - Francja?

Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ siatkarzy?
fot. FIVB
Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ siatkarzy?

Czas na ostatni mecz polskich siatkarzy podczas MŚ do lat 21.

 

W spotkaniu o piąte miejsce podopieczni Piotra Grabana zmierzą się z rówieśnikami z Francji.

 

Polacy odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Czechami. Na tym samym etapie z rywalizacją o medale pożegnali się Francuzi, którzy musieli uznać wyższość Amerykanów.

Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Francja poznamy w niedzielę 31 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Francja, przekonamy się w godzinach porannych - start spotkania o godzinie 5.00 polskiego czasu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Japonia - Tajlandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 