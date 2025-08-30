Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ siatkarzy?
Polska - Francja to ostatni mecz polskich siatkarzy na mistrzostwach świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Francja? Jaki był wynik meczu siatkarzy Polska - Francja?
Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ siatkarzy?
Czas na ostatni mecz polskich siatkarzy podczas MŚ do lat 21.
W spotkaniu o piąte miejsce podopieczni Piotra Grabana zmierzą się z rówieśnikami z Francji.
Polacy odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Czechami. Na tym samym etapie z rywalizacją o medale pożegnali się Francuzi, którzy musieli uznać wyższość Amerykanów.
Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Polska - Francja poznamy w niedzielę 31 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Francja, przekonamy się w godzinach porannych - start spotkania o godzinie 5.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Japonia - Tajlandia. Skrót meczu