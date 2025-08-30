Polscy koszykarze wygrali drugi mecz na Eurobaskecie! Izrael pokonany

Koszykówka

Polscy koszykarze pokonali Izrael 66:64 w swoim drugim meczu mistrzostw Europy. W niedzielę Polacy, którzy wcześniej wygrali ze Słoweńcami, zmierzą się z Islandczykami.

fot. PAP

Biało-Czerwoni prowadzili po dwóch kwartach, ale w trzeciej rywale zagrali znacznie lepiej i wyszli na prowadzenie.

 

Czwarta kwarta ponownie należała do Polaków. Kluczowe punkty zdobył Jordan Loyd (27 punktów). W ostatniej akcji rzutu za trzy nie trafił największy gwiazdor rywali Deni Avdija.

 

Kapitan Mateusz Ponitka miał double-double - 16 pkt i 11 zbiórek.

To drugie zwycięstwo Polaków na Eurobaskecie 2025. W pierwszej kolejce Biało-Czerwoni ograli Słowenię.

 

Polska - Izrael 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13)

 

Polska: Loyd 27, Ponitka 16, Olejniczak 8, Sokołowski 7, Pluta 5, Balcerowski 3, Dziewa, Gielo, Łączyński, Żołnierewicz.

Izrael: Avdija 23, Carrington 10, Ginat 10, Sorkin 9, Madar 7, Zoosman 3, Timor 2, Burg, Levi, Palatin, Segev.

 

