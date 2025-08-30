Polski tenisista gra dalej w US Open
Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek pokonali w sobotę Urugwajczyka Ariela Behara i Belga Jorana Vliegena 7:6 (7-2), 7:6 (7-2) w pierwszej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.
Jan Zieliński
W piątek do drugiej rundy awansował Karol Drzewiecki, któremu partneruje Brytyjczyk Marcus Willis. Pokonali australijską parę Matthew Ebden, Jordan Thompson 7:6 (7-5), 6:2.
Wynik meczu 1. rundy debla:
Jan Zieliński, Adam Pavlasek (Polska, Czechy) - Ariel Behar, Joran Vliegen (Urugwaj, Belgia) 7:6 (7-2), 7:6 (7-2).