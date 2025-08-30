Potknięcie Wisły Kraków. Pierwsza porażka w sezonie

Bramki dla Miedzi zdobyli Benedik Mioc w 34. minucie i Daniel Stanclik w 62.

ZOBACZ TAKŻE: Gol Polaka w Bundeslidze! Cenne trafienie w derbach

Mimo porażki Wisła pozostanie na pierwszym miejscu w tabeli. Ma bowiem cztery punkty przewagi nad wiceliderem Wieczystą Kraków, która w sobotę zagra na wyjeździe z Polonią Bytom. Również cztery punkty straty ma trzeci Śląsk.

Obecnie trwa 8. kolejka, ale Wisła i Wieczysta mają do rozegrania zaległe spotkanie. Drużyny te miały zagrać ze sobą 15 sierpnia, jednak mecz został przeniesiony na 6 września.

Miedź Legnica - Wisła Kraków 2:0

Bramki: Benedik Mioč 34, Daniel Stanclik 62

Miedź Legnica: Jakub Wrąbel - Mateusz Bochnak (90 Oliwier Szymoniak), Patryk Stępiński, Kamil Kościelny, Mateusz Grudziński, Gleb Kuczko - Kamil Antonik (87 Jacek Podgórski), Kamil Drygas (79 Jakub Serafin), Juliusz Letniowski (90 Zvonimir Petrović), Benedik Mioč - Daniel Stanclik (90 Marcel Mansfeld).

Wisła Kraków: Kamil Broda - Julian Lelieveld, Wiktor Biedrzycki, Mariusz Kutwa (73 Darijo Grujčić), Jakub Krzyżanowski - Maciej Kuziemka (63 Marko Božić), Marc Carbó (63 James Igbekeme), Kacper Duda (81 Szymon Kawała), Julius Ertlthaler, Frederico Duarte (81 Ardit Nikaj) - Ángel Rodado.

PAP