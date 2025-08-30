Poznaliśmy triumfatorów Bohdan Tomaszewski Cup 2025

Z ważnego zwycięstwa mógł się cieszyć Sebastian Tejerina, wnuk byłego prezesa Polskiego Związku Tenisowego Jacka Durskiego. Polak wygrał w finale w dwóch tie-breakach z Rumunem Laurentiu Albertem Cristianu Badeą.

Natomiast dziewczęta zgotowały swoim najbliższym i kibicom odwiedzającym w sobotę korty Warszawianki trzysetowy pojedynek. W nim Oliwia Sybicka uległa po niesamowitej walce Tei Kovacevic z Bośni i Hercegowiny 2:6, 6:2, 5:7.

W ten sposób Kovacevic odniosła w Warszawie podwójne zwycięstwo, bowiem dzień wcześniej triumfowała tam też w grze podwójnej razem z Marią Valentiną Pop z Rumunii. W finale były lepsze od polskiej pary Daria Dehmel (KT Arka Gdynia) i Julia Borowik (GKS Katowice).

Tytuł wśród kadetów zdobył ukraińsko-łotewski debel Aleksiej Pietuszyński i Eriks Valeinis.

pzt.pl