Poznaliśmy triumfatorów Bohdan Tomaszewski Cup 2025

Tenis

Zwycięstwem Sebastiana Tejeriny (Kostrzyński Klub Tenisowy) i finałem Oliwii Sybickiej (MKT Stalowa Wola) zakończyła się 56. edycja Bohdan Tomaszewski Cup (Tennis Europe U16, kat. 1.) na kortach Warszawianki.

fot. PAP
Sebastian Tejerina

Z ważnego zwycięstwa mógł się cieszyć Sebastian Tejerina, wnuk byłego prezesa Polskiego Związku Tenisowego Jacka Durskiego. Polak wygrał w finale w dwóch tie-breakach z Rumunem Laurentiu Albertem Cristianu Badeą.

 

Natomiast dziewczęta zgotowały swoim najbliższym i kibicom odwiedzającym w sobotę korty Warszawianki trzysetowy pojedynek. W nim Oliwia Sybicka uległa po niesamowitej walce Tei Kovacevic z Bośni i Hercegowiny 2:6, 6:2, 5:7.

 

W ten sposób Kovacevic odniosła w Warszawie podwójne zwycięstwo, bowiem dzień wcześniej triumfowała tam też w grze podwójnej razem z Marią Valentiną Pop z Rumunii. W finale były lepsze od polskiej pary Daria Dehmel (KT Arka Gdynia) i Julia Borowik (GKS Katowice).

 

Tytuł wśród kadetów zdobył ukraińsko-łotewski debel Aleksiej Pietuszyński i Eriks Valeinis.

pzt.pl
