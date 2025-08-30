Siatkarskie MŚ 2025 coraz bliżej! Sprawdź, z kim zagra Polska i gdzie odbędzie się turniej

Mistrzostwa Świata po raz pierwszy na Filipinach. Polacy przed szansą na czwarty finał z rzędu



Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się na Filipinach. Decyzja o tym została podjęta przez władze FIVB w marcu 2024 roku, po czym ruszyły przygotowania do organizacji jednej z najważniejszych imprez w siatkarskim kalendarzu.

Mecze turnieju odbywać się będą w dwóch obiektach. Są to SM Mall of Asia Arena w Pasay o pojemności 20 000 kibiców oraz Araneta Coliseum w Quezon City o pojemności 14 429 kibiców.

Od wielu lat polscy siatkarze należą do ścisłej światowej czołówki. Potwierdzili to w ubiegłym roku, gdy zostali wicemistrzami olimpijskimi. Na Filipiny polecą z nadziejami na czwarty finał mistrzostw świata z rzędu.

W latach 2014 i 2018 sięgali po złoto. W 2022 roku w finale rozgrywanym w Katowicach musieli uznać wyższość Włochów i zostali wicemistrzami globu. Od wielu miesięcy biało-czerwoni plasują się na pierwszym miejscu w rankingu FIVB. To sprawia, że z automatu stają się jednymi z faworytów do walki o złoty medal w dalekiej Azji.

Z kim zagrają Polacy w fazie grupowej mistrzostw świata?



Polacy trafili do grupy B, która swoje mecze będzie rozgrywała w Quezon City. Oczywiście są faworytami do zajęcia pierwszego miejsca i zapewnienia sobie lepszego rozstawienia w fazie finałowej. O awans powalczą z niżej notowanymi drużynami:

· Holandią (19. miejsce w rankingu FIVB),

· Rumunią (22. miejsce),

· Katarem (20. miejsce).

Wydaje się, że obowiązkiem Polaków jest wygranie wszystkich trzech meczów i zapewnienie sobie pewnej przepustki do 1/8 finału. To tam rozpocznie się prawdziwa walka o strefę medalową mistrzostw świata.

Terminarz mistrzostw świata 2025 w siatkówce mężczyzn



Biało-czerwoni walkę w mistrzostwach świata rozpoczną 13 września o godzinie 15:30. To wtedy rozpocznie się ich mecz z Rumunami. Poniżej szczegółowy terminarz fazy grupowej:

● 13.09.2025, g. 15:30: Polska – Rumunia,

● 15.09.2025, g. 15:30: Polska – Katar,

● 17.09.2025, g. 12:00: Polska – Holandia.

Polscy kibice już mogą ostrzyć sobie zęby na fazę finałową. W przypadku awansu biało-czerwoni mecz 1/8 finału rozegrają 20 września.

Wielki finał turnieju zaplanowano na 28 września.

Kto jeszcze powalczy o złoty medal?



Choć Polacy wydają się faworytami, to jednak stawka jest bardzo wyrównana. W gronie kandydatów do tytułu mistrza świata należy wymienić także takie drużyny jak:

· Włochy,

· Brazylia,

· Francja,

· Słowenia,

· Stany Zjednoczone,

· Japonia.

To wśród nich powinni znaleźć się medaliści turnieju, który w dniach 12-28 września odbędzie się na Filipinach.

Czy podopieczni Nikoli Grbicia pójdą za ciosem i w jednym sezonie sięgną po złoto Ligi Narodów i mistrzostw świata? Na to liczą polscy kibice.

Polsat Sport