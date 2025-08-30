Superpuchar Polski dla Zagłębia Lubin

Piłkarki ręczne KGHM Zagłębia Lubin pokonały PGE MKS El-Volt Lublin 30:24 (13:9) w meczu o Superpuchar Polski. Mistrzynie kraju obroniły w łódzkiej hali Atlas Arena wywalczone przed rokiem trofeum.

Zawodniczki Zagłębia to aktualne mistrzynie Polski i zdobywczynie ORLEN Pucharu Polski. 

 

Lubinianki przeważały od samego początku. Prowadziły już do przerwy (13:9) i pewnie wygrały mecz (30:24)

 

KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin 30:24 (13:9, 17:15)

O godz. 18 do rywalizacji przystąpią męskie zespoły mistrza kraju - Orlen Wisły Płock oraz zdobywcy Pucharu Polski - Industrii.

 

· Godz. 18:00 (od 16:30 start studia) ORLEN Wisła Płock – Industria Kielce (Polsat Sport 2, Super Polsat, Polsat Box Go).

 

· Do 20:40 studio pomeczowe w Polsat Sport 2.

