Superpuchar Polski: KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka ręczna

KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin to spotkanie w ramach Superpucharu Polski kobiet. Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin na Polsatsport.pl

Czas na rywalizację dwóch najlepszych żeńskich handballowych drużyn w naszym kraju. W łódzkiej Atlas Arenie nie zabraknie emocji. Superpuchar Polski otworzy sezon rozgrywkowy 2025/2026. 

 

Zawodniczki Zagłębia to aktualne Mistrzynie Polski i zdobywczynie ORLEN Pucharu Polski. 

 

Naprzeciwko "Miedziowych" staną wicemistrzynie Polski – PGE MKS El-Volt Lublin, najbardziej utytułowany klub w historii polskiej kobiecej piłki ręcznej, który na swoim koncie ma 22 tytuły mistrza kraju.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 14:30.

MR, Polsat Sport
