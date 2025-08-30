Czas na rywalizację dwóch najlepszych żeńskich handballowych drużyn w naszym kraju. W łódzkiej Atlas Arenie nie zabraknie emocji. Superpuchar Polski otworzy sezon rozgrywkowy 2025/2026.

Zawodniczki Zagłębia to aktualne Mistrzynie Polski i zdobywczynie ORLEN Pucharu Polski.

Naprzeciwko "Miedziowych" staną wicemistrzynie Polski – PGE MKS El-Volt Lublin, najbardziej utytułowany klub w historii polskiej kobiecej piłki ręcznej, który na swoim koncie ma 22 tytuły mistrza kraju.

Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 14:30.

MR, Polsat Sport