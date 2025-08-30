Superpuchar Polski: ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce. Relacja live i wynik na żywo
ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce to spotkanie w ramach Superpucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce na Polsatsport.pl.
Czas na rywalizację dwóch najlepszych męskich handballowych drużyn w naszym kraju. W łódzkiej Atlas Arenie nie zabraknie emocji. Superpuchar Polski otworzy sezon rozgrywkowy 2025/2026.
ZOBACZ TAKŻE: Bramkarz triumfatora Ligi Mistrzów zawieszony za doping. 21 miesięcy dyskwalifikacji
Zawodnicy Wisły są aktualnymi mistrzami Polski. W zeszłym roku to oni zwyciężyli w Superpucharze. Drużyna z Płocka ma na swoim koncie już dziewięć tytułów mistrzowskich.
Z kolei Industria jest tegorocznym zdobywcą Orlen Pucharu Polski. Ekipa z Kielc jest najbardziej utytułowanym klubem w historii polskiego szczypiorniaka - 20 razy była mistrzem kraju, ma także w dorobku zwycięstwo w Lidze Mistrzów.
Który zespół zdobędzie pierwsze trofeum w tym sezonie?
Relacja live i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl