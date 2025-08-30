Szczęśliwy finał! Majchrzak spotkał się z młodym fanem

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak spotkał się z młodym kibicem, któremu po spotkaniu z Karenem Chaczanowem na US Open podarował czapkę. Bezcenna pamiątka nie trafiła wtedy jednak w ręce chłopca, a została wyrwana mu z rąk przez dorosłego mężczyznę. Teraz nastąpił szczęśliwy finał.

Szczęśliwy finał! Majchrzak spotkał się z młodym fanem
fot. PAP, Kamil Majchrzak (Instagram)
Kamil Majchrzak spotkał się z młodym kibicem

Kamil Majchrzak odniósł imponujące zwycięstwo z Karenem Chaczanowem w spotkaniu drugiej rundy US Open. Po rywalizacji Polak rozdawał fanom autografy. Tenisista wręczył również jednemu z chłopców swoją czapkę, jednak bezcenna pamiątka została wyrwana młodemu kibicowi przez dorosłego mężczyznę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polak gra dalej na US Open! Wyeliminował obrońcę tytułu

 

Majchrzak nie zostawił tak całej sprawy. Piotrkowianin po zajściu rozpoczął poszukiwania chłopca w Internecie. Wszystko przyniosło efekty.

 

W sobotę polski tenisista spotkał się z młodym fanem i podarował mu wiele prezentów, w tym oczywiście czapkę. Majchrzak opublikował także wspólne zdjęcie z Brockiem, bo tak ma na imię chłopiec.

 

 

- Witaj świecie, razem z Brockiem życzymy wspaniałego dnia - napisał Majchrzak.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPKAMIL MAJCHRZAKTENISUS OPENUS OPEN 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Lorek skomentował występy Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 