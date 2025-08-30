Szczęśliwy finał! Majchrzak spotkał się z młodym fanem

Kamil Majchrzak odniósł imponujące zwycięstwo z Karenem Chaczanowem w spotkaniu drugiej rundy US Open. Po rywalizacji Polak rozdawał fanom autografy. Tenisista wręczył również jednemu z chłopców swoją czapkę, jednak bezcenna pamiątka została wyrwana młodemu kibicowi przez dorosłego mężczyznę.

ZOBACZ TAKŻE: Polak gra dalej na US Open! Wyeliminował obrońcę tytułu

Majchrzak nie zostawił tak całej sprawy. Piotrkowianin po zajściu rozpoczął poszukiwania chłopca w Internecie. Wszystko przyniosło efekty.

W sobotę polski tenisista spotkał się z młodym fanem i podarował mu wiele prezentów, w tym oczywiście czapkę. Majchrzak opublikował także wspólne zdjęcie z Brockiem, bo tak ma na imię chłopiec.

- Witaj świecie, razem z Brockiem życzymy wspaniałego dnia - napisał Majchrzak.