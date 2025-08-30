Tak prezentuje się bilans Polek po fazie grupowej. Ostatni mecz rozegrany, emocje sięgają zenitu

Komplet zwycięstw w fazie grupowej mistrzostw świata



Polki zgodnie z oczekiwaniami zanotowały komplet zwycięstw w fazie grupowej mistrzostw świata. W ten sposób potwierdziły swoje wysokie aspiracje. Do turnieju przystąpiły jako trzecia drużyna rankingu FIVB oraz trzykrotne z rzędu brązowe medalistki Ligi Narodów. Na medal mistrzostw świata czekają jednak od 1962 roku. Po 63. latach chcą przełamać złą passę, jednak nie będzie o to łatwa. Ścieżka w fazie grupowej jest najtrudniejsza z możliwych.

Nieoczekiwane straty setów z Wietnamkami i Kenijkami



Podopieczne Stefano Lavariniego nie ustrzegły się błędów w pierwszych dwóch meczach turnieju. Mierzyły się w nich z drużynami niżej notowanymi. Zdarzały się im chwile przestoju, co skrupulatnie wykorzystywały Wietnamki i Kenijki.

Nieoczekiwanie z obiema drużynami Polki straciły po secie. W perspektywie całych spotkań były jednak zespołem wyraźnie lepszym i odniosły pewne zwycięstwa za trzy punkty. Kubeł zimnej wody w postaci przegranych partii z outsiderkami może zaowocować w przyszłości.

Cztery obronione meczbole i wyszarpane zwycięstwo z Niemkami



Na zakończenie fazy grupowej Polki stoczyły zacięty bój z Niemkami. Przerywały już 1:2 i 22:24 w czwartej partii. Były o włos od porażki, jednak pokazały charakter. Obroniły dwie piłki meczowe z rzędu i wygrały seta 28:26.

Problemy były też w tie-breaku. Niemki znów miały dwa meczbole. Polki w heroicznym stylu je obroniły, aby później przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Skończyło się 19:17 w dramatycznych okolicznościach i zajęciem pierwszego miejsca w grupie G mistrzostw świata.

Indywidualne statystyki Polek po fazie grupowej



Polskie siatkarki plasują się w czołówce statystyk mistrzostw świata po fazie grupowej. Najlepiej serwującą zawodniczką turnieju jest Martyna Czyrniańska, która ma 10 punktów zagrywką. Magdalena Stysiak zajmuje ósme miejsce wśród najlepiej punktujących. W trzech pierwszych meczach zdobyła 61 punktów. Liderka polskiej kadry wspólnie z Agnieszką Korneluk zanotowały po 10 punktowych bloków, co plasuje je na siódmej pozycji.

Czas na fazę pucharową



Przed Polkami start fazy pucharowej. W 1/8 finału zmierza się z Belgijkami, które zajmują 13. miejsce w rankingu FIVB. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały dwa ostatnie pojedynki z tymi rywalkami, w tym tegoroczny w czerwcu w Lidze Narodów. Są faworytkami i chcą to udowodnić na boisku, jednak nie będzie łatwo.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 30 sierpnia o 15:30. Jeżeli Polki wygrają, to najprawdopodobniej w ćwierćfinale zmierzą z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami.

Spotkania fazy pucharowej transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu. Przy okazji meczów Polek zaplanowano studio przedmeczowe i pomeczowe z udziałem ekspertów siatkarskich.

Polsat Sport