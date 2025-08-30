To tam zagra Aluron CMC Warta Zawiercie. Znamy gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata

O tym, że to właśnie Belem zorganizuje tegoroczne KMŚ, poinformowało w piątek (29 sierpnia) późnym wieczorem polskiego czasu GloboTV, powołując się na informacje od władz stanu Para.

Dla tego brazylijskiego miasta będzie to kolejne wielkie wydarzenie sportowe. W Belem odbywały się w tym roku między innymi mecze eliminacji siatkarskich mistrzostw świata, a także spotkania rundy wstępnej mistrzostw Ameryki Południowej w koszykówce.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy to międzynarodowy turniej, organizowany od 1989 do 1992, a następnie od 2009 roku pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). W zmaganiach biorą udział najlepsze zespoły z Europy, Ameryki Południowej, Azji i Afryki.

Turniej już po raz dziesiąty odbędzie się w Brazylii (wcześniej jego gospodarzami były: Sao Paulo, Betim i Uberlandia). Dwa razy w historii KMŚ organizowano w Polsce. W 2017 roku impreza odbyła się w Opolu, Łodzi i Krakowie, a rok później miastami-gospodarzami były Płock, Rzeszów i Częstochowa. Co ciekawe, polski klub jeszcze nigdy nie wygrał Klubowych Mistrzostw Świata. PGE Skra Bełchatów ma na koncie dwa srebra i brąz, a Jastrzębski Węgiel - jedno srebro.

Udział w tegorocznym turnieju zapewniony mają: Campinas (gospodarz), Cruzeiro (mistrz Ameryki Południowej), Praia Clube (wicemistrz Ameryki Południowej), włoska Sir Sicoma Monini Perugia (triumfator Ligi Mistrzów CEV), Aluron CMC Warta Zawiercie z Polski (wicemistrz LM), japońska Osaka Blueton (najlepsza drużyna Azji), katarski Al-Rayyan (wicemistrz Azji) oraz najlepszy zespół Afryki, Asswehly z Libii.