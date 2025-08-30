Magdalena Fręch pierwszy raz w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 28. polska tenisistka wygrała z Amerykanką Peyton Stearns 6:7 (6-8), 6:3. 6:2. Spotkanie trwało dwie godziny i 40 minut.

Stearns w światowym rankingu zajmuje 53. miejsce, ale wiosną była w trzeciej dziesiątce. W 2023 roku grała w US Open w 1/8 finału, a w dodatku była górą w dwóch wcześniejszych meczach z Fręch. Tym razem to Polka cieszyła się jednak ze zwycięstwa.

Kolejną rywalką Fręch będzie Coco Gauff.

28-letnia Polka zagra z siedem lat młodszą Gauff po raz trzeci. Amerykanka w dwóch dotychczasowych pojedynkach - w ubiegłym roku w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne i w zawodach WTA w Rzymie - gładko zwyciężyła, nie tracąc seta.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Coco Gauff na Polsatsport.pl.