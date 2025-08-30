US Open: Naomi Osaka - Daria Kasatkina. Relacja live i wynik na żywo
Naomi Osaka - Daria Kasatkina to spotkanie w ramach trzeciej rundy tegorocznego US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Daria Kasatkina na Polsatsport.pl.
US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisiści rywalizują na kortach twardych.
ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty Sabalenki na US Open. Rywalka mocno ją zaskoczyła
W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas w turnieju pań triumfowała Aryna Sabalenka, z kolei w męskiej rywalizacji najlepszy był Jannik Sinner.
Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.
Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Daria Kasatkina na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl