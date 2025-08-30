Vienna Vikings - Nordic Storm. Transmisja TV i stream online

Inne

Przed nami półfinałowy mecz play-off Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Naprzeciwko siebie staną Vienna Vikings i Nordic Storm. Transmisja w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.

Vienna Vikings - Nordic Storm. Transmisja TV i stream online
fot. PAP
Vienna Vikings - Nordic Storm. Transmisja TV i stream online

Europejska Liga Futbolu wkroczyła w decydującą fazę. W pierwszym półfinale zmierzy się lider Dywizji Wschodniej ze zwycięzcą Dywizji Północnej. W sobotę 30 sierpnia dojdzie do emocjonującego starcia, którego stawką jest awans do finału imprezy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Więcej topowych transmisji w kanałach Polsat Sport Extra

 

Oba zespoły znakomicie spisały się w fazie grupowej. Vienna Vikings wygrała 11 z 12 możliwych spotkań, a Nordic Storm w pierwszym etapie międzynarodowej rywalizacji zaliczył 10 zwycięstw.

 

Do tej pory drużyny nie mierzyły się ze sobą w Europejskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego. Kto zwycięży w tym historycznym starciu?

 

Tryumfator austriacko-duńskiej konfrontacji zagra w finale z wygranym z pary Munich Ravens - Stuttgart Surge.

 

Transmisja meczu Vienna Vikings - Nordic Storm w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek w sobotę o godzinie 14:55.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALLFUTBOL AMERYKAŃSKIINNENORDIC STORMVIENNA VIKINGS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Anita Włodarczyk: W Tokio zamierzam sięgnąć po trzeci medal olimpijski
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 