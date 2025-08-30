Vienna Vikings - Nordic Storm. Transmisja TV i stream online

Europejska Liga Futbolu wkroczyła w decydującą fazę. W pierwszym półfinale zmierzy się lider Dywizji Wschodniej ze zwycięzcą Dywizji Północnej. W sobotę 30 sierpnia dojdzie do emocjonującego starcia, którego stawką jest awans do finału imprezy.

Oba zespoły znakomicie spisały się w fazie grupowej. Vienna Vikings wygrała 11 z 12 możliwych spotkań, a Nordic Storm w pierwszym etapie międzynarodowej rywalizacji zaliczył 10 zwycięstw.

Do tej pory drużyny nie mierzyły się ze sobą w Europejskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego. Kto zwycięży w tym historycznym starciu?

Tryumfator austriacko-duńskiej konfrontacji zagra w finale z wygranym z pary Munich Ravens - Stuttgart Surge.

Transmisja meczu Vienna Vikings - Nordic Storm w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek w sobotę o godzinie 14:55.

MR, Polsat Sport