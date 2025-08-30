Wielkie emocje! Industria Kielce zdobyła Superpuchar Polski
Piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali po serii rzutów karnych mistrza Polski Orlen Wisłę Płock w meczu o Superpuchar Polski. W regulaminowym czasie gry był remis 26:26. Zdobywcy Pucharu Polski po raz pierwszy sięgnęli po to trofeum rozgrywane pod egidą Superligi w łódzkiej hali Atlas Arena.
W rozegranym wcześniej meczu kobiet Superpuchar ponownie wywalczyły szczypiornistki mistrza kraju i zdobywcy Pucharu Polski KGHM Zagłębia Lubin, które pokonały PGE MKS El-Volt Lublin 30:24.
