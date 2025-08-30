Polacy w sobotę nad ranem rywalizowali z narodową drużyną Kuby w pierwszym meczu zmagań o miejsca 5-8 na tegorocznym czempionacie. Po nieudanym ćwierćfinale (przegrana z Czechami w czterech setach) Biało-Czerwoni wrócili na prezentowany przez siebie wcześniej poziom i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Teraz czekamy na rozstrzygnięcie spotkania Chiny - Francja. Warto bowiem przypomnieć, że to właśnie zwycięzca tego starcia zmierzy się z ekipą Piotra Grabana w meczu o piąte miejsce na imprezie w Chinach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Francja - Chiny na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:00.

