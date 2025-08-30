Z kim zagrają polscy siatkarze na mistrzostwach świata? Relacja live i wynik na żywo
Polscy siatkarze zagrają o piąte miejsce na tegorocznych mistrzostwach świata do lat 21. Naprzeciwko nich stanie triumfator starcia Francja - Chiny. Relacja live i wynik na żywo z meczu Francja - Chiny na Polsatsport.pl.
Polacy w sobotę nad ranem rywalizowali z narodową drużyną Kuby w pierwszym meczu zmagań o miejsca 5-8 na tegorocznym czempionacie. Po nieudanym ćwierćfinale (przegrana z Czechami w czterech setach) Biało-Czerwoni wrócili na prezentowany przez siebie wcześniej poziom i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Teraz czekamy na rozstrzygnięcie spotkania Chiny - Francja. Warto bowiem przypomnieć, że to właśnie zwycięzca tego starcia zmierzy się z ekipą Piotra Grabana w meczu o piąte miejsce na imprezie w Chinach.
Relacja live i wynik na żywo meczu Francja - Chiny na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:00.