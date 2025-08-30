Zbigniew Boniek zobaczył listę Jana Urbana. Zaskakująca reakcja! "Ratusz na środku rynku"

Poprzedni trener kadry narodowej Michał Probierz nie korzystał z bramkarza Kamila Grabary, choć ten od ponad roku bardzo dobrze radzi sobie w Bundeslidze. Z kolei będący filarem PAOK-u Saloniki obrońca Tomasz Kędziora, od jesieni 2023 r. przez Probierza był pomijany.

Łatając dziury w obronie, Jan Urban wezwał pod biało-czerwony sztandar Arkadiusza Pyrkę, który wywalczył sobie miejsce w składzie bundesligowego FC St. Pauli, Jana Ziółkowskiego, a także Przemysława Wiśniewskiego ze Spezii Calcio, który rozwijał skrzydła pod okiem Urbana w Górniku Zabrze.

Do reprezentacji wraca też Kamil Grosicki, który w czerwcu żegnał się z nią.

Niezwykle istotne też, że selekcjoner natychmiast rozwiązał problem opaski kapitańskiej.

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani – rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować. Teraz drużyna musi skupić się wyłącznie na grze i dwóch kluczowych meczach – podkreślił Jan Urban.

Zbigniew Boniek komentuje pierwsze decyzje Jana Urbana

O komentarz do nowych porządków w reprezentacji Polski poprosiliśmy Zbigniewa Bońka.

- Obrazowo można powiedzieć, że trener Urban postawił ratusz na środku rynku. Tak, jak się to robi w każdym normalnym mieście. Wynika z tego jasno, że pomysły Michała Probierza się nie sprawdziły – powiedział nam były wiceprezydent UEFA.

- Teraz można dojść do wniosku, że nie było czerwca w reprezentacji Polski, w którym odbyło się huczne pożegnanie Grosickiego, ani problemów z odbieraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Wracamy do tego, co było. Życzę Jankowi powodzenia – dodał Zbigniew Boniek.

Zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt.

- To pokazuje, że były problemy. No bo skoro Grosicki skończył grać w reprezentacji, to z jakiegoś powodu musiał to zrobić. Skończył, bo najwyraźniej wiedział, że już nie będzie powoływany. Wokół tej sprawy unosi się trochę dziwny zapach, ale nie chcę rozdrapywać tych ran – zaznaczył.

Wrócił także do tematu opaski kapitańskiej.

- Fakt, że Robert Lewandowski jest kapitanem, nie powinien dziwić nikogo. Dopóki Robert będzie grał, będzie kapitanem reprezentacji Polski i to nie ulega żadnej wątpliwości, a to, że w czerwcu ktoś się przez pięć dni wygłupił, to jest zupełnie inny problem – zakończył Zbigniew Boniek.

Mecz Holandia – Polska zostanie rozegrany 4 września w Rotterdamie, a – Polska – Finlandia 7 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie.