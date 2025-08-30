Zmarzlik drugi we Wrocławiu! Seria Kurtza trwa

Pięciokrotny mistrz świata Zmarzlik był najlepszy w zasadniczej części zmagań, gdzie był niepokonany i uzyskał bezpośredni awans do finału. W decydującym biegu Polak po starcie musiał przebijać się z czwartego miejsca i Kurtza już nie dogonił.

Trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Daniel Bewley, a czwarty był Australijczyk Jack Holder.

Na Stadionie Olimpijskim startowało jeszcze dwóch innych Polaków. Jadący z dziką kartą Maciej Janowski dotarł do półfinału, a Dominik Kubera odpadł po zasadniczej fazie turnieju.

Ostatnie zawody odbędą się 13 września w duńskim Vojens.

JC, PAP