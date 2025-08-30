Znamy pierwszego finalistę mistrzostw świata siatkarzy! Faworyci nie zawiedli

Siatkarze z Włoch jeszcze przed meczem zostali okrzyknięci faworytami tego półfinałowego starcia. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego sprostała oczekiwaniom, już od początku pierwszego seta dominując na boisku. Włosi na starcie rywalizacji wyszli na kilkupunktowe prowadzenie, które utrzymali do końca partii (25:20).

Czesi próbowali odpowiedzieć na dobrą grę przeciwników, jednak nie byli w stanie znaleźć skutecznej riposty. Nic zatem dziwnego, że reprezentacja Włoch pokazała klasę również w drugiej części spotkania. Chociaż ten set był bardziej wyrównany, to nasi południowi sąsiedzi ponownie polegli (22:25).

Ostatni akt tej rywalizacji znowu toczył się pod dyktando Włochów, którzy wygrali partię 25:18, tym samym meldując się w finale tegorocznej edycji mistrzostw świata do lat 21. Ich kolejnymi przeciwnikami będą zwycięzcy meczu USA - Iran.

Natomiast Czesi, którzy pokonali Polaków w ćwierćfinale chińskiej imprezy, będą walczyć o trzecie miejsce na czempionacie.

Włochy - Czechy 3:0 (25:20, 25:22, 25:18)

Finał i mecz o trzecie miejsce rozegrane zostaną w niedzielę 31 sierpnia. Transmisja finału w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go, początek o godzinie 13:50. Transmisja meczu o trzecie miejsce w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go, początek o godzinie 10:50.

AA, Polsat Sport