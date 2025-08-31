Bernardo Rezende przy stoliku komentatorskim Polsatu Sport! Miła sytuacja na Memoriale Wagnera

Bernardo Rezende ma powody do zadowolenia po występie reprezentacji Brazylii na Memoriale Wagnera 2025. Co prawda jego podopieczni przegrali na inaugurację z Argentyną 0:3, ale w kolejnych spotkaniach zaprezentowali się już znacznie lepiej, pokonując Polskę 3:0 i Serbię 3:1.

Po meczu z Serbami legendarny szkoleniowiec był w doskonałym nastroju. Z dumą prezentował książkę swojego syna Bruno Rezende "Od ciemności do złota", którą przetłumaczono również na język polski.

Znalazł również chwilę, by zamienić kilka słów z komentatorami Polsatu Sport - Tomaszem Swędrowskim i Wojciechem Drzyzgą, co zobaczycie w materiale wideo:

Siatkarze reprezentacji Brazylii zakończyli zmagania w Memoriale Wagnera, ale pozostaną w Polsce. Rozegrają dwa mecze towarzyskie. Pierwszy odbędzie się we wtorek 2 września w Sosnowcu, a rywalem będzie Argentyna. W czwartek 4 września w Atlas Arenie w Łodzi Brazylia zagra z reprezentacją Polski.

RM, Polsat Sport