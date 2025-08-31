Bernardo Rezende przy stoliku komentatorskim Polsatu Sport! Miła sytuacja na Memoriale Wagnera

Siatkówka

Bernardo Rezende to jeden z najlepszych trenerów w historii siatkówki. Słynny Brazylijczyk gości z reprezentacją swego kraju na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Po meczu z Serbią znalazł chwilę, by porozmawiać z komentatorami Polsatu Sport - Tomaszem Swędrowskim i Wojciechem Drzyzgą.

fot. PAP/EPA/Lukasz Gagulski
Trener Bernardo Rezende miał powody do zadowolenia z postawy reprezentacji Brazylii na Memoriale Wagnera.

Bernardo Rezende ma powody do zadowolenia po występie reprezentacji Brazylii na Memoriale Wagnera 2025. Co prawda jego podopieczni przegrali na inaugurację z Argentyną 0:3, ale w kolejnych spotkaniach zaprezentowali się już znacznie lepiej, pokonując Polskę 3:0 i Serbię 3:1.

 

Po meczu z Serbami legendarny szkoleniowiec był w doskonałym nastroju. Z dumą prezentował książkę swojego syna Bruno Rezende "Od ciemności do złota", którą przetłumaczono również na język polski.

 

Znalazł również chwilę, by zamienić kilka słów z komentatorami Polsatu Sport - Tomaszem Swędrowskim i Wojciechem Drzyzgą, co zobaczycie w materiale wideo:

 

Siatkarze reprezentacji Brazylii zakończyli zmagania w Memoriale Wagnera, ale pozostaną w Polsce. Rozegrają dwa mecze towarzyskie. Pierwszy odbędzie się we wtorek 2 września w Sosnowcu, a rywalem będzie Argentyna. W czwartek 4 września w Atlas Arenie w Łodzi Brazylia zagra z reprezentacją Polski.

