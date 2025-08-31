Puszcza znajduje się w strefie spadkowej, mając na koncie pięć remisów i dwie porażki. Spadkowicz z Ekstraklasy w ostatnim spotkaniu bezbramkowo zremisował z Pogonią Siedlce, a wcześniej uległ GKS-owi Tychy 1:2. Kibice z Niepołomic wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo swojej drużyny w tym sezonie.

Chrobry nieco lepiej prezentuje się od początku rozgrywek. Piłkarze Łukasza Becelli zgromadzili dotychczas dziewięć punktów. W poprzedniej kolejce głogowianie zremisowali na wyjeździe 1:1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Bramkę dla gości zdobył Kacper Laskowski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 19:30.

MR, Polsat Sport