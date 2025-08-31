Podrażnione faworytki pokazały moc! Brazylia zameldowała się w ćwierćfinale MŚ siatkarek

Po wyrównanym początku spotkania, na kilka punktów odskoczyły siatkarki Dominikany, które wygrały trzy akcje z rzędu (9:11), a później powtórzyły taką serię (10:14). Grały pewnie, skutecznie w ataku i utrzymały przewagę do końca seta. Trzy ostatnie akcje tej części meczu kończyły się błędami własnymi siatkarek z Brazylii (18:25).

Podrażnione Brazylijki efektownie rozpoczęły drugą partię, a popis w polu serwisowym dała Roberta Ratzke (6:0). Później poszła kolejna seria i po ataku Julii Bergmann mieliśmy wynik rzadko spotykany na tym poziomie - 12:1! W dalszej części seta siatkarki Canarinhas kontrolowały sytuację, a w końcówce pozwoliły rywalkom na więcej. Jednostronnego seta zamknęła skutecznym atakiem Rosamaria Montibeller (25:12).

Brazylijskie siatkarki nie zwalniały tempa i od pierwszych akcji trzeciej partii zaczęły pracować nad punktową zaliczką (8:4), a później jeszcze ją powiększyły (13:7). Wiodącą rolę w ich drużynie odgrywała penie punktująca Gabi. W końcówce reprezentantki Dominikany próbowały gonić wynik, ale popełniły błędy w polu serwisowym. Dwie ostatnie akcje dla Brazylii skończyła Julia Bergmann (25:20).

Set numer cztery to znów mocne otwarcie ekipy z Ameryki Południowej (4:0, 9:3), która nie pozwoliła już rywalkom na rozwinięcie skrzydeł. Brazylijki pewnie powiększały przewagę - gdy skutecznie zaatakowała Rosamaria, różnica przekroczyła dziesięć oczek (19:8). Punktowy blok dał Brazylii piłkę meczową (24:11), a przestrzelona zagrywka przeciwniczek przypieczętowała ich awans do czołowej ósemki mistrzostw świata (25:12).

Najwięcej punktów: Gabi (21), Julia Bergmann (12), Rosamaria Montibeller (11), Diana Duarte (10) – Brazylia; Gaila Gonzalez Lopez (15) – Dominikana. Brazylijki miały przewagę w ataku, lepiej punktowały blokiem (14–8) oraz zagrywką (6–1); popełniły też mniej błędów własnych (20, przy 27 rywalek).

Reprezentacja Brazylii wywalczyła awans do ćwierćfinału mistrzostw świata i zmierzy się w nim z Francją. Trójkolorowe sensacyjnie wyeliminowały Chiny. Brazylia i Francja rywalizowały już ze sobą w fazie grupowej MŚ 2025. W spotkaniu rozegranym 24 sierpnia ekipa trenera Ze Roberto wygrała 3:2, odwracając losy meczu po porażce w dwóch pierwszych partiach.

Brazylia – Dominikana 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:12)

Brazylia: Macris Carneiro, Julia Kudiess, Julia Bergmann, Gabi, Diana Duarte, Kisy Nascimento – Marcelle Arruda (libero) oraz Rosamaria Montibeller, Roberta Ratzke. Trener: Ze Roberto.

Dominikana: Gaila Gonzalez Lopez, Geraldine Gonzalez, Brayelin Martinez, Yonkaira Pena, Jineiry Martinez, Camila De La Rosa – Brenda Castillo (libero) oraz Madeline Guillen, Samaret Caraballo, Yokaty Perez, Massiel Matos. Trener: Marcos Kwiek.

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK