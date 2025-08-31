Co za hit! Sergio Ramos wraca do Madrytu. Złożył hołd
Sergio Ramos, były piłkarz Realu Madryt, obecnie zawodnik meksykańskiego Monterrey, wydał swój pierwszy solowy utwór muzyczny, zatytułowany „Cibeles”. Singiel będzie dostępny na wszystkich platformach cyfrowych od 31 sierpnia.
Ramos wcześniej współpracował już z innymi artystami, takimi jak Los Yakis, przy utworze „No me contradigas” i Demarco Flamenco, przy „Otra estrella en tu corazón”, a w kwietniu ubiegłego roku potwierdzono jego udział w pracach nad nowym albumem meksykańskiego piosenkarza Carina Leona. „Cibeles” to solowy debiut piłkarza.
ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Kiedy grają Legia, Lech, Jagiellonia i Raków? Terminarz polskich drużyn
Jego nowy utwór wydaje się być hołdem dla Realu Madryt i wyraźną deklaracją jego madryckiego stylu życia. Filmik z prezentacji, udostępniony w mediach społecznościowych, powraca do najważniejszych momentów w jego karierze, których kulminacją był kultowy madrycki plac Cibeles, miejsce świętowania sukcesów klubu przez fanów.
39-latek z Sewilli, który spędził 15 sezonów w barwach "Królewskich", zdobywając pięć tytułów mistrza Hiszpanii, czterokrotnie krajowy Superpuchar, dwa Puchary Króla, cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów, trzy w Superpucharze Europy i cztery klubowych mistrzostwach świata, stawia tym samym kolejny krok w swojej muzycznej przygodzie.Przejdź na Polsatsport.pl