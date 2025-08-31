Co za hit! Sergio Ramos wraca do Madrytu. Złożył hołd

Ramos wcześniej współpracował już z innymi artystami, takimi jak Los Yakis, przy utworze „No me contradigas” i Demarco Flamenco, przy „Otra estrella en tu corazón”, a w kwietniu ubiegłego roku potwierdzono jego udział w pracach nad nowym albumem meksykańskiego piosenkarza Carina Leona. „Cibeles” to solowy debiut piłkarza.

Jego nowy utwór wydaje się być hołdem dla Realu Madryt i wyraźną deklaracją jego madryckiego stylu życia. Filmik z prezentacji, udostępniony w mediach społecznościowych, powraca do najważniejszych momentów w jego karierze, których kulminacją był kultowy madrycki plac Cibeles, miejsce świętowania sukcesów klubu przez fanów.

39-latek z Sewilli, który spędził 15 sezonów w barwach "Królewskich", zdobywając pięć tytułów mistrza Hiszpanii, czterokrotnie krajowy Superpuchar, dwa Puchary Króla, cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów, trzy w Superpucharze Europy i cztery klubowych mistrzostwach świata, stawia tym samym kolejny krok w swojej muzycznej przygodzie.

MR, Polsat Sport