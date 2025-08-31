Co za wyścig! Dramat legendy, niespodzianka na podium

Drugie miejsce zajął faworyt gospodarzy, broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), a trzeci niespodziewanie był Francuz Isack Hadjar (Racing Bulls), który w tym sezonie debiutuje w F1 i po raz pierwszy stanął na podium.

W klasyfikacji generalnej Piastri powiększył dorobek do 309 punktów, a Norris ma 275. Trzeci Verstappen zgromadził 205.

Na 23. okrążeniu z rywalizacji odpadł siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton (Ferrari), który popełnił błąd na jednym z zakrętów i uderzył w bandę. Brytyjczyk nie ucierpiał, ale jego bolid nie nadawał się do dalszej jazdy.

Wyścig przedwcześnie zakończył też drugi z kierowców włoskiego teamu Monakijczyk Charles Leclerc, ale w tym przypadku winę za kolizję ponosił Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Kolejna runda MŚ - Grand Prix Włoch w Monzy - odbędzie się 7 września.

