Co za wyścig! Dramat legendy, niespodzianka na podium

Moto

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, 15. z 24 rund mistrzostw świata Formuły 1. Jego kolega z McLarena Brytyjczyk Lando Norris, wicelider cyklu, z powodu awarii bolidu nie dojechał do mety.

Co za wyścig! Dramat legendy, niespodzianka na podium
fot. PAP
Oscar Piastri

Drugie miejsce zajął faworyt gospodarzy, broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), a trzeci niespodziewanie był Francuz Isack Hadjar (Racing Bulls), który w tym sezonie debiutuje w F1 i po raz pierwszy stanął na podium.

 

W klasyfikacji generalnej Piastri powiększył dorobek do 309 punktów, a Norris ma 275. Trzeci Verstappen zgromadził 205.

 

Na 23. okrążeniu z rywalizacji odpadł siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton (Ferrari), który popełnił błąd na jednym z zakrętów i uderzył w bandę. Brytyjczyk nie ucierpiał, ale jego bolid nie nadawał się do dalszej jazdy.

 

Wyścig przedwcześnie zakończył też drugi z kierowców włoskiego teamu Monakijczyk Charles Leclerc, ale w tym przypadku winę za kolizję ponosił Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

 

Kolejna runda MŚ - Grand Prix Włoch w Monzy - odbędzie się 7 września.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FORMUŁA 1MOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Orlen Team Studio - 07.01
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 