Dowiedział się od dziewczyny o powołaniu na mundial. Musiał sprawdzić, czy to nie "fake"

Szalpuk miał już okazję bronić naszych barw na mistrzostwach świata w 2018 roku, kiedy ekipa dowodzona przez Vitala Heynena obroniła złoty medal wywalczony cztery lata wcześniej. Teraz doświadczony przyjmujący postara się sięgnąć po kolejny medal tej imprezy.

- Myślę, że teraz cel jest faktycznie taki, żeby powtórzyć ten sukces, który ja osiągnąłem wraz z drużyną w 2018 roku, ale wtedy jak jechaliśmy na ten turniej, to cel taki nie był. Teraz jedziemy w roli jednych z faworytów i to jest chyba taka największa zmiana. W 2018 roku byliśmy po kilku latach bez medali, ale myślę, że i tamta drużyna i ta obecna, to wspaniałe zespoły, ze wspaniałymi zawodnikami - przyznał, cytowany przez oficjalną stronę PlusLigi.

Nowy siatkarz Asseco Resovii Rzeszów może czuć się szczęśliwy i wyróżniony, ponieważ chętnych do znalezienia się w kadrze na mundial nie brakowało, zwłaszcza na pozycji przyjmującego.

- Dowiedziałem się od swojej dziewczyny, że jadę. Kilka razy sprawdzałem, czy to nie jest jakiś "fake". Trochę czasu mi zajęło, żeby ogarnąć, co mi zostało wysłane i że jadę na te mistrzostwa, ale bardzo się cieszę. Jestem szczęśliwy, ale to nic nie zmienia. Trzeba pracować i pomóc drużynie osiągnąć sukces - powiedział.

Polacy pierwszy mecz na mistrzostwach świata zagrają 13 września. Rywalem będzie wówczas Rumunia.

