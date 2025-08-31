Dreszczowiec z udziałem Polki na US Open! Emocje do samego końca

Julian CieślakTenis

Magda Linette i Ena Shibahara odpadły w drugiej rundzie deblowego turnieju US Open. Polsko-japońska para po zaciętym, trzysetowym spotkaniu musiała uznać wyższość Cristiny Bucsy i Nicole Melichar-Martinez. Hiszpanka i Amerykanka okazały się lepsze dopiero po super tie-breaku.

Magda Linette wcześnie, bo po pierwszym meczu zakończyła swój udział w singlowej drabince ostatniego w sezonie turnieju wielkoszlemowego - US Open. Poznanianka uległa po dwóch wyrównanych partiach - wynikiem 5:7, 5:7 - Amerykance McCartney Kessler.

 

Po niepowodzeniu w grze podwójnej Linette przystąpiła do debla, gdzie jej partnerką była Ena Shibahara. W pierwszej rundzie polsko-japońska dwójka odprawiła reprezentantki gospodarzy Caroline Dolehide i Sofię Kenin.

 

W 1/16 finału Linette i Shibahara mierzyły się z rozstawionymi z "13" Cristiną Bucsą i Nicole Melichar-Martinez. W pierwszym secie rywalizacji zadecydowała sama końcówka. W 12. gemie jako pierwsze przełamały Polka i Japonka, dzięki czemu sięgnęły po wiktorię 7:5.


Druga odsłona zmagań od samego startu została zdominowana przez Bucsę i Melichar-Martinez. Hiszpanka i Amerykanka zyskały breaka już  w pierwszym gemie, a na finiszu dołożyły drugiego, triumfując do dwóch.

 

W decydującej partii byliśmy świadkami czterech przełamań. Po dwa trafiły na konto obu duetów. O ostatecznym rezultacie zadecydował zatem super tie-break. Jego pierwsza połowa była wyrównana, lecz od stanu 5:5 inicjatywę przejęły Bucsa i Melichar-Martinez, które wygrały 10:6 i zameldowały się w trzeciej rundzie US Open.

 

Magda Linette/Ena Shibahara - Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez 7:5, 2:6, 6:7(6)

