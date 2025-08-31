Duplantis w zaszczytnym gronie. Wyjątkowe wyróżnienie

Na znaczkach pojawią się sportowcy, którzy otrzymali tą nagrodę dwa razy i poza Duplantisem (2020, 2024) będą to tenisista Bjoern Borg (1974, 1978), pływaczka Sara Sjostroem (2015, 2017) oraz narciarze alpejscy Ingemar Stenmark (1975, 1978) i Anja Paersson (2006, 2007).

Nagroda „Bragdguldet” przyznawana jest od 1925 roku za wybitne osiągnięcia sportowe w mijającym roku przez kapitułę składającą się z 14 osób. Może zostać przyznana maksymalnie dwa razy jednej osobie, których w historii nagrody było tylko pięć. Decyzja o tym kto ją otrzyma ogłaszana jest w pierwszy wtorek grudnia, a przyznawana w styczniu podczas uroczystej gali.

- Znaleźć się wśród najlepszych szwedzkich sportowców, laureatów tej prestiżowej nagrody, a zwłaszcza na liście dwukrotnych, która jest wyjątkowo krótka, to jest dla mnie wręcz niesamowite. Nie marzyłem nawet, że pojawię się obok moich idoli z dzieciństwa, takich gigantów szwedzkiego sportu jak Borg czy Stenmark - powiedział Duplantis.

MR, PAP