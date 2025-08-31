Emocje w meczu Polaków na Eurobaskecie! Zdecydowała końcówka

Polacy od samego początku kontrolowali wydarzenia na parkiecie. W pierwszej kwarcie zwyciężyli 19:16, natomiast do przerwy prowadzili 41:32.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowy turniej koszykówki 3x3. Rywalizowały... ekipy z Grupy Polsat Plus

W trzeciej odsłonie rywalizacji Biało-Czerwoni powiększyli swoją przewagę o jeden punkt. Problemy nadeszły w ostatnim akcie zmagań. Islandia najpierw zbliżyła się do Polski, a następnie była z przodu (73:70).

Od tamtego momentu ekipa prowadzona przez Igora Milicicia wrzuciła wyższy bieg. Ostatecznie nasi rodacy odnieśli triumf 84:75.

Dla Polaków to trzecia wiktoria w Eurobaskecie. Wcześniej Kosz Kadra okazała się lepsza od Słowenii i Izraelu.

Polska - Islandia 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)

Polska: Loyd 26, Ponitka 18, Olejniczak 12, Balcerowski 8, Łączyński 7, Pluta 6, Żołnierewicz 4, Sokołowski 3, Gielo, Michalak, Zapała, Dziewa.

Islandia: Hlinason 21, Fridriksson 13, Hermannsson 10, Steinarsson 7, Palsson 6, Gudmundsson 5, Jonsson 5, Gunnarsson 4, Henningsson 2, Thrastarson 2, Bjornsson, Atlason.

WSZYSTKIE WYNIKI I TABELE