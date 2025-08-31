Gwiazda tenisa zalała się łzami. Powiedziała to wprost o swoim byłym partnerze

Julian CieślakTenis

Karolina Muchova kontynuuje swój udział w turnieju US Open i jest już w czwartej rundzie. Choć sportowo wszystko idzie po jej myśli, i tak ma powody do zmartwień. Podczas jednego ze spotkań na Flushing Meadows zalała się łzami. Jak się okazało, chodzi o jej byłego chłopaka.

fot. PAP/EPA
Karolina Muchova

W czwartek Karolina Muchova pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę w meczu drugiej fazy US Open. Uwagę kibiców przykuły jednak obrazki ze spotkania, gdy Czeszka ocierała łzy.

 

Muchova wyjaśniła całą sytuację po wygranym starciu trzeciej rundy ze swoją rodaczką Lindą Noskovą. Jak się okazało, chodziło o jej byłego chłopaka.

 

- Usiadł naprzeciwko mojej ławki. Czasami pojawia się w miejscach, w których nie powinien. To mnie trochę zaskoczyło - przyznała 13. tenisistka świata, cytowana przez "The New York Times".

 

Teraz przed Muchovą walka o najlepszą ósemkę tegorocznej edycji US Open. Jej przeciwniczką będzie Ukrainka Marta Kostiuk.

 

Czeszka ma dobre wspomnienia z Nowego Jorku. Dwukrotnie na Flushing Meadows docierała do półfinału - w 2023 i 2024.

KAROLINA MUCHOVA TENIS US OPEN US OPEN 2025 WTA
