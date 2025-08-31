Gwiazda tenisa zalała się łzami. Powiedziała to wprost o swoim byłym partnerze

W czwartek Karolina Muchova pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę w meczu drugiej fazy US Open. Uwagę kibiców przykuły jednak obrazki ze spotkania, gdy Czeszka ocierała łzy.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny tytuł polskiego tenisisty i awans o 900 miejsc! Nie obyło się bez scen. "Już nie boli?!"

Muchova wyjaśniła całą sytuację po wygranym starciu trzeciej rundy ze swoją rodaczką Lindą Noskovą. Jak się okazało, chodziło o jej byłego chłopaka.

- Usiadł naprzeciwko mojej ławki. Czasami pojawia się w miejscach, w których nie powinien. To mnie trochę zaskoczyło - przyznała 13. tenisistka świata, cytowana przez "The New York Times".

Teraz przed Muchovą walka o najlepszą ósemkę tegorocznej edycji US Open. Jej przeciwniczką będzie Ukrainka Marta Kostiuk.

Czeszka ma dobre wspomnienia z Nowego Jorku. Dwukrotnie na Flushing Meadows docierała do półfinału - w 2023 i 2024.