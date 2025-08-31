Jakub Kochanowski zaskoczył po zakończeniu Memoriału Wagnera. "To byłoby alarmujące"

Polscy siatkarze w Tauron Arenie wygrali tylko pierwsze spotkanie - z Serbią (3:0). W sobotę musieli uznać wyższość Brazylii (0:3), a w niedzielę Argentyny (1:3).

Warto podkreślić, że Biało-Czerwoni są na etapie ciężkich treningów przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się za niecałe dwa tygodnie. Wspomniał o tym również środkowy reprezentacji Polski, Jakub Kochanowski.

- Staraliśmy się wdrożyć to, na czym się skupiamy na treningach. Mamy kilka rzeczy do poprawy. To byłoby alarmujące, jakbyśmy zagrali tu naszą najlepszą siatkówkę. Na pewno to będzie wyglądało lepiej - skomentował "na gorąco" 28-latek.

Środkowy reprezentacji Polski podkreślił, że u Biało-Czerwonych nie ma tego, na co cierpi teraz wiele innych kadr narodowych - problemów zdrowotnych. Przypomnijmy, że plaga kontuzji dotknęła teraz m.in. obrońców tytułu, czyli reprezentację Włoch.

- Czuję się świetnie. Wszystkie problemy zdrowotne, które nas gnębiły przez cały sezon, to wychodzimy z tym już na prostą - uzupełnił Kochanowski.

Po raz pierwszy w historii w Memoriale Wagnera triumfowali Argentyńczycy. Podopieczni Marcelo Mendeza pokazali w Krakowie bardzo wysoką formę. Dość powiedzieć, że w całej rywalizacji stracili zaledwie seta.

- Zaczęło się od tego, ze bardzo dobrze przyjmowali i rozgrywający mieli ułatwioną pracę. Niewiele zabrakło, by przedłużyć mecz do pięciu setów. Oni wyglądają tak, jakby byli blisko formy docelowej. Nie wiem, czy to dobrze na tym etapie - dodał Kochanowski.

Memoriał Wagnera to prestiżowy turniej towarzyski organizowany dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976). Pierwszą edycję Memoriału rozegrano w 2003 roku.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach.

KP, Polsat Sport