Kolejny "polski" gol w Bundeslidze!

W piątek na listę strzelców wpisał się też inny Polak - Adam Dźwigała z FC Sankt Pauli.

Kamiński, który do drużyny beniaminka jest wypożyczony z VfL Wolfsburg, otworzył wynik meczu w Kolonii w 35. minucie po podaniu Mariusa Bultera. Później to Niemiec podwyższył na 2:0 na początku drugiej połowy (47.). Trzeciego gola dla gospodarzy uzyskał Jan Thielmann (57.), ponownie po asyście Bultera, a czwartego Said El Mala (81.). Gościom na pocieszenie pozostało tylko trafienie Maximiliana Eggesteina (84.).

FC Koeln z sześcioma punktami zajmuje trzecie miejsce w tabeli Bundesligi. Freiburg pozostaje bez punktu i jest ostatni.

W innym niedzielnym meczu VfL Wolfsburg, z Kamilem Grabarą w bramce, zremisował u siebie FSV Mainz 1:1.

„Wilki” powiększyły dorobek do czterech punktów i są na szóstym miejscu. Drużyna z Moguncji, która będzie w grudniu rywalem Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Konferencji, zdobyła swój pierwszy punkt i jest na 13. pozycji.

Na czwartą awansowała Borussia Dortmund, która - po niespodziewanym remisie w Hamburgu z Sankt Pauli 3:3 w ubiegłym tygodniu - tym razem pewnie pokonała u siebie Union Berlin 3:0. Dwa gole uzyskał Gwinejczyk Serhou Guirassy, który z trzema trafieniami przewodzi ligowej klasyfikacji strzelców, ex aequo z duetem z Bayernu Monachium: Anglikiem Harrym Kane'em i Francuzem Michaelem Olise.

W sobotę broniący tytułu monachijczycy pokonali na wyjeździe bawarskiego rywala FC Augsburg 3:2 i zachowali pozycję lidera. Drugie miejsce zajmuje Eintracht Frankfurt, który ograł na wyjeździe Hoffenheim 3:1.

Na piątej pozycji z czterema punktami jest FC Sankt Pauli, którego piłkarzami są Dźwigała i Arkadiusz Pyrka. W piątek, na otwarcie drugiej kolejki, pierwszy z Polaków zdobył bramkę w wygranym 2:0 derbowym meczu z Hamburgerem SV.

BS, PAP